Почему инвестиции обходят Украину? Потому что у Каськива кислое лицо?

Когда слушаешь деятелей и слуг режима Януковича, трудно понять, что в Украине происходит. То кризиса нет и не будет, то ему готовят решительный отпор - создадут группу высокого уровня. Кстати, создали или нет? Или опять "папередники" и "апазиция" помешали? То деньги МВФ нам вообще не нужны, то нам Китай даст. Правда, яйцеголовые из Всемирного банка говорят, что у самого Китая проблем накопилось. Но Каськиву на первый костыль собрали, весной добавят. Может быть.



В чем можно быть уверенным, так в том, что на Западе бушует кризис, поэтому евробюрократы придумывают то дело Тимошенко, то дело Луценко, то какие-то неосуществимые обещания Януковича, лишь бы себе сделать хуже, потому что в действительности это они без нас сдохнут, а нам без них и так хорошо. Сыр, например, уже дешевый, скоро молоко подешевеет У нас на Севере и Востоке такие друзья! Врагов не надо.



Я смотрю, как свирепствует кризис в близкой мне отрасли промышленности. Вот подборка с сайта European Plastics News - тенденциозная и односторонняя: только о переработке пластиков, только о Восточной Европе.



10.11.2011. Nifco Korea завершила строительство завода автомобильных комплектующих в городе Жоры (Zory) на юге Польши. Основные потребители продукции - автозаводы Hyundai в Чехии и Kia Motors в Словакии.



02.12.2011. Indesit сообщил о намерении строить в Польше завод по производству пластмассовых комплектующих для своих четырех заводов в той же Польше. Стоимость завода 30 млн. евро, будет создано 250 рабочих мест.



19.01.2012. Французская Faurecia, известный производитель автомобильных комплектующих, закончила строительство завода в Гожув-Великопольском (Gorzow Wielkopolski). Еще 400 рабочих мест. Это уже девятый завод компании в Польше.



23.01.2012. Samsonite Hungaria закончила расширение завода по производству чемоданов в Венгрии. Сумма инвестиций - 2,5 млн. евро. Рассчитывают, что народ будет больше путешествовать. (Кризис же, что еще безработному делать, кроме как с чемоданами Samsonite по миру скитаться?)



23.01.2012. Lego начнет строительство завода в Ньиредьгаза (Nyiregyhaza), Венгрия. Стоимость - 125 млн. евро. (Тоже признаки кризиса: у детей и родителей будет много свободного времени). Расширение завода в Кладно (Kladno), Чехия, закончится в мае, может оказаться недостаточным для удовлетворения растущего спроса.



01.02.2012. Megatech Industries получил согласие чешских властей на расширение завода в Яблунце-над-Нисой (Jablonec nad Nisou). Это один из трех заводов компании в Чехии. Поставлять детали для нового VW Polo в Вольфсбурга, Германия.



09.02.2012 Испанская Grupo Antolin открыла свой второй завод в Словакии, в городе Жилина (Zilina). Производить детали для завода Kia Motors, расположенного поблизости.



20.02.2012. Coroplast Fritz Muller GmbH приобрела участок земли в Стшельце-Опольске (Strzelce Opolskie) в Польше, для строительства завода по производству кабельных систем для автомобильной промышленности.



Неудивительно, что на сайте Польского агентства информации и иностранных инвестиций, улыбаясь рассказывают о привлекательности инвестиций в Польшу топ-менеджеры 3M, Indesit, IKEA.



Конечно, с точки зрения советских людей (каковы наши нынешние чиновники, независимо от возраста), это ярко свидетельствует о гибели национального капитала в Восточной Европе. Общеизвестно, что настоящий патриот охотно работает за маленькие деньги, а то и даром, на генетически близкого капиталиста, чтобы тот имел возможность обустроить резиденцию в Межигорье или квартиру в Лондоне. Работа на иностранного капиталиста патриоту не присуща.



Но, оказывается, в Польше есть национальные капиталисты. Опять European Plastics News.



17.11.2011. Польская промышленная группа Boryszew приобрела несколько заводов немецкой компании Ymos. Теперь под руководством польских менеджеров немцы производить детали для VW, Audi, Daimler, Bentley и Rolls Royce.



03.02.2012. Польский Izo-Balex начинает строительство завода в Томашове Мазовецком. Стоимость 8,6 млн. евро, будет создано 41 рабочее место. Продукция - теплоизоляционные панели для внутреннего рынка и на экспорт: в Германию, Словакию, Чехию, Скандинавию.



Конечно, для губернатора Киевщины Присяжнюка это не деньги: он вот меморандум на 1,5 млрд. гривен подписал о строительстве завода по производству теплоизоляции. Здесь меморандуму у Азарова поддержку обеспечит - программу разработают. Без правительственной программы украинцы никак не поймут, что нужно жилье утеплять.



Лично мне новость из Польши кажется ближе к жизни (имел отношение к строительству подобного производства), но могу ошибаться. Например, большинство знакомых мне бизнесменов спорят, когда все рухнет: сразу после Евро-2012, или протянут до выборов, а госпожа Акимова говорит, что в Украине прекрасный бизнес-климат и улучшение уже практически пришло. Верить, конечно надо госпоже Акимовой - у нее шеф практически корифей всех наук.



Возможно, меня озадачивает печальное лицо главного аттрактанта инвестиций в Украину на сайте Госагенства по инвестициям и других приятных забав господина Каськива. Возможно, он скучает не по отсутствию инвестиций, возможно, его беспокоит только отсутствие бюджетного финансирования или красноречивой строки в биографии его первого заместителя, госчиновника третьего ранга родом из Донбасса: "1992-2002 - работал в различных бизнес-структурах".



В любом случае, получается как в шедевре Ютюба: "У тебя скучное лицо! Тебе никто денег не даст! "



Виктор Мишковский