Peugeot Citroеn и General Motors создают глобальный альянс

Французская автомобилестроительная компания PSA Peugeot Citroеn и американский автогигант General Motors объявили о создании глобального стратегического альянса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе дирекции по России, Украине и странам СНГ PSA Peugeot Citroen.

В сообщении отмечается, что в основе альянса два ключевых принципа: использование общих автомобильных платформ, компонентов и узлов, а также создание совместного глобального центра закупок продуктов и услуг – планируемый объем закупок составит 125 млрд. долл. Автомобили каждой из компаний будут представлены на рынке независимо и продолжат конкурировать между собой.

Кроме того, альянс заложит основу будущего сотрудничества в других сферах деятельности концернов.

В рамках альянса PSA Peugeot Citroеn проведет увеличение капитала с правом преимущественной покупки акций на сумму 1 млрд. евро – гарантировать операцию по увеличению капитала будет синдикат банков, в котором примет участие семья Peugeot. Это свидетельствует об уверенности семьи Peugeot в успехе альянса. Соглашение не предполагает изменений в управлении Группы PSA Peugeot Citroеn: General Motors выкупит 7% акций Группы и станет, таким образом, вторым по величине после семьи Peugeot акционером Группы.

«Для двух наших компаний партнерство открывает широкие возможности. Синергии в рамках альянса дополнят собственные программы каждой из компаний и позволят General Motors добиться устойчивой и долгосрочной прибыльности в Европе», – заявил генеральный директор General Motors Дэн АКЕРСОН.

По словам президента PSA Peugeot Citroеn Филиппа ВАРЕНА, «этот альянс является важнейшим шагом для двух групп ввиду богатства возможностей, которые он открывает. Опираясь на поддержку исторического акционера и вхождение в капитал нового, компания мобилизуется, чтобы незамедлительно извлечь выгоды из этого сотрудничества».

По условиям соглашения, PSA Peugeot Citroеn и General Motors будут совместно использовать ряд платформ, узлов и компонентов, чтобы, благодаря увеличению объемов, снизить расходы на развитие новых технологий и снижение выброса CO2, а также повысить операционную эффективность. Объединение платформ позволит двум группам не только внедрять новые разработки на глобальном уровне, но и вводить специальные европейские программы с минимальными издержками.

На первом этапе PSA Peugeot Citroеn и General Motors сконцентрируются на малых и средних легковых автомобилях, минивэнах и кроссоверах. Впоследствии, партнеры начнут совместно разрабатывать новую платформу для автомобилей с пониженным выбросом CO2. Первые машины, созданные на новой совместной платформе, поступят в продажу в 2016 году.

Отмечается, что этот альянс дополнит, но не заменит планов по повышению рентабельности каждой из групп в Европе.

Соглашение позволит PSA Peugeot Citroеn и General Motors выступать на мировом уровне в качестве единой структуры в процессе закупок исходных материалов, комплектующих и услуг.

Кроме того, альянс откроет возможности для взаимодействия в других областях, как, в частности, логистика и транспорт. В этой связи, General Motors установит стратегическое сотрудничество с Gefco, логистической компанией и филиалом Группы PSA Peugeot Citroеn, которая будет отвечать за логистические процессы альянса в России и Европе.

Автоконцерны рассчитывают в течение 5 лет добиться синергетического эффекта сотрудничества в размере около 2 млрд. долларов ежегодно. Данные синергии будут по большей части проводиться в рамках обновления модельных рядов, с ожидаемым ограниченным эффектом в течение первых двух лет. Участие в синергиях двух компаний будет равноценным.

Альянс будет управляться руководящим комитетом, сформированным из представителей правления двух компаний на принципах паритета. Соглашения о сфере применения альянса будут заключены после согласования с профсоюзами компаний.

Формирование альянса должно быть согласованно с антимонопольными органами. Увеличение капитала потребует утверждения со стороны управления финансовыми рынками.