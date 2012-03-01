КГГА разъяснила порядок изъятия автомобиля за коммунальные долги

Столичная власть не может сама забирать автомобили у киевлян из-за долгов на жилищно-коммунальные услуги.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации, Главное управление жилищного хозяйства опровергает информацию в СМИ о том, что у киевлян за коммунальные долги будут забирать автомобили.

«Городская власть не имеет таких полномочий. Конфисковать автомобиль или любую другую собственность может лишь Государственная исполнительная служба Украины при наличии соответствующего вступившего в законную силу решения суда», - отмечается в комментарии КГГА.

Как сообщал УНИАН, Первый национальный телеканал со ссылкой на Управление жилищно-коммунального хозяйства столицы сообщил, что у киевлян за коммунальные долги будут забирать автомобили. При этом у злостных должников работники ГАИ смогут конфисковать машину прямо на дороге. До уплаты задолженности автомобиль будет стоять на штрафплощадке.