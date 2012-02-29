Чем угрожали Путину в Москве люди, подорвавшиеся на бомбе в Одессе?

Накануне президентских выборов в РФ Первый российский канал сообщил, что спецслужбы Украины и России задержали в Одессе участников банды, которые якобы готовили покушение на премьер-министра РФ, кандидата в президенты России Владимира Путина



4 марта в соседней стране пройдут президентские выборы. После декабрьских выборов в Госдуму, которые далеко не все граждане РФ считают честными и демократическими, напряжение в обществе возросла до невиданных за последнее десятилетие высот. Эксперты впервые за несколько лет заговорили о реальной угрозе режиму.



А режим между тем не без оснований надеется выиграть выборы, но для обеспечения своей победы ничего оригинального придумать не может. Снова заговорили о покушениях и терактах. Как только в России растет социальное напряжение, то на сцену выходят "чеченские террористы" и кого-то взрывают...

По данным телеканала, "участники банды находились в международном розыске и были задержаны в Одессе в начале этого года". А точнее - 4 февраля. Обратите внимание - 4 февраля, но почему-то "сенсацией" это стало только перед самыми выборами.



В ведущих мировых СМИ вообще высмеяли эту ситуацию, напомнили об организованных взрывах в жилых домах накануне прихода Путина к власти, за которыми якобы стоит Путин, написали о «террористе», которого в 2008 году, как раз в день выборов, схватили спецслужбы неподалеку от Кремля. Напомню, это был гражданин Таджикистана Шагвелад Османов, который оказался дагестанцем. Но как сложилась судьба этого «террориста», общественности неизвестно, поскольку суда над ним еще не было.



Впрочем, вернемся к «одесским террористам»... Не известно, как они готовили свое горе-не-покушение, но их разоблачили только тогда, когда они подорвались на собственной бомбе в Одессе еще 4 января. В квартире нашли части взрывных устройств, был допрошен уцелевший Илью Пянзин. Он рассказал, что вместе с погибшим Русланом Мадаевым прилетели в Украину из Объединенных Арабских Эмиратов через Турцию с четкими инструкциями представителей чеченского партизана Доку Умарова...



Конечной целью террористов, как сообщает российский телеканал, было поехать в Москву и совершить покушение на премьера Путина.



Когда появился этот сюжет на Первом канале России, украинскую общественность заинтересовал вопрос: а почему молчит наша славная СБУ, не упускающая ни одной возможности показать, как она борется с "международными угрозами". Тут «покушение» на самого Путина, а они - ни слова!



Мы позвонили спикеру СБУ Марину Остапенко и спросили, почему Служба безопасности Украины не выступает с официальным заявлением, ведь ей удалось предотвратить убийство премьер-министра соседнего государства. Мы, похоже, были не первыми, кто обратился с таким вопросом: она несколько раздраженно ответила, мол, сообщение давно вывешено на официальном сайте СБУ.



Там действительно есть информация, датированная 6 февраля, но в ней ни слова о том, что СБУ разоблачила покушение на жизнь Путина.



На сайте СБУ выставлен следующий текст: "В г.Одесса в ходе специальной операции сотрудники СБУ задержали 31-летнего гражданина России, объявленного в межгосударственный розыск правоохранительными органами Российской Федерации в связи с его причастностью к террористической деятельности. Скрываясь от следствия, злоумышленник использовал средства конспирации, меняя внешность и места пребывания. 4 февраля с.г. сотрудники СБУ задержали злоумышленника и двух его сообщников, также граждан России, в арендуемой ими квартире в центре города. Указанные лица подозреваются также в совершении взрыва в г.Одесса 4 января с.г. Уголовное дело, возбужденное ранее органами МВД по ст. 263 Уголовного кодекса Украины, Генеральной прокуратурой Украины, направлено для расследования в следственный отдел УСБУ Одесской области ".



Итак, следует отдать должное нашим эсбэушникам, которые, зная цену коллегам из ФСБ, не стали светиться с сообщениями о подготовке покушения на Путина.



- Следует четко различать ситуацию и ее политические интерпретации, - говорит доктор политических Александр Литвиненко. - В Одессе, по сообщениям СМИ и официально информации СБУ, после взрыва в доме были задержаны несколько человек, принадлежавших к террористической сети и находившихся в розыске ФСБ. В рамках сотрудничества с ФСБ СБУ задержала их. Вот и все... Все остальное - предвыборная кампания.



Эксперт по международным вопросам Александр Палий считает, что характер освещения истории с «одесским покушением» на Путина в российских СМИ свидетельствует о попытке мобилизовать население вокруг «национального лидера» в канун выборов.



- А реальны или не реальны основания для такой мобилизации - доподлинно не известно. Можно ли считать людей, которые подорвались на собственной бомбе в Одессе, серьезной угрозой для Путина в Москве? Имели ли они практические шансы обойти охрану российского премьера и создать ему реальную опасность?



Арестованные чеченцы вполне могли хотеть и планировать покушение. Ведь на Северном Кавказе идет война, рискуют тысячи, если не десятки тысяч человек, многие из них готовы отдать жизнь за свои идеалы. Те, кто воюет с Россией, наверное, мечтают попасть в центр ее государственного механизма. Да и в новой двухсоттысячный чеченской диаспоре найдется немало желающих отомстить руководству России. Но можно ли утверждать, что каждый чеченский партизан готовит покушение на российское руководство? Между желанием и реализацией - немалый путь.



Иван Багряный вспоминал, что когда его допрашивали в НКВД, он, чтобы прекратить пытки и увеличить абсурдность ситуации, начал давать показания о планах подкопа из Средней Азии в Кремль с целью взорвать советское руководство. Его показания, наверное, фигурировали в каких документах, кто-то за них отчитался с соответствующими обоснованиями... Поэтому вопрос в том: имели ли место реальные планы и реальная угроза покушения на Путина? Или ситуация раздувается под выборы? Вряд ли кто-то владеет этой информацией, кроме спецслужб, но совпадение по времени с кампанией дает основания сомневаться.



Ксения Лесив