Мы сами заслуживаем такую жизнь, раз терпим барские кортежи на дорогах

Серое февральское утро буднего дня. Я на «позитиве» и еще сонный, иду по тропинке к мусорным бакам, расположенным в глубине старого двора на Печерске, с очередной порцией вчерашних отходов.

Тропинка - это канава в снегу, обильно «обсаженная» собачьими экскрементами и окурками по обоим «берегам». Первым просыпается вестибулярный аппарат, ему, как и мне, не хочется принять холодную ванну с дерьмом.

Время завозить дочку в школу. На выезде из двора стоит парень, вроде пытается перейти дорогу. Останавливаю авто, чтобы пропустить. Простояв минуту, человек меняет свои намерения, идет в противоположную от дороги сторону. У меня начинает работать мимика лица.

Поворот с улицы Московской (это там, где знаменитый кинотеатр «Зоряный» - штаб «регионалов») налево на Кловский спуск.

Поворачивать можно только из левого ряда. Как нормальный человек становлюсь в очередь из машин и медленно двигаюсь вперед. Красный свет - и останавливаюсь перед белой линией. Передо мной сразу втискиваются аж две машины, владельцы которых спешат гораздо больше, чем я, и поэтому стоять в очереди на поворот у них нет времени.

Чувствую прилив крови к голове, а затем к конечностям. Кисти рук сжимаются в кулаки, ноги напрягаются.

Высаживаю дочь возле Дворца офицеров и сворачиваю на улицу Грушевского. Навстречу мне по проезжей части движутся пешеходы. По тротуару они идти не могут - накануне на крыше сбивали лед, и теперь весь тротуар огорожен и завален ледяными торосами. У меня интенсивно работает плечевой пояс - объезжаю пешеходов, а внимание усиливается.

На площади Славы утренний затор. В этот затор въезжает кортеж с мигалками в составе пяти - семи машин. Они квакают своими «квакалками» и оттесняют всех других участников движения, чтобы барин проехал.

Все мои органы наполняются кровью, я в тонусе и в прекрасной физической форме. Хочется выйти из машины, открыть багажник, достать лопату (вожу, чтобы откапываться из снега) и разбить затемненные окна кортежа. Просто, чтобы посмотреть, а кого там везут за мои честно уплаченные налоги.

Вместо этого выкрикиваю маты внутри своей машины. Это - пик утренней зарядки.

И джип, который потом выскакивает передо мной, не включая поворотов, теперь воспринимается как успакаивающие дыхательные упражнения.

Все, проснулся окончательно! Можно и на работу...

Такую зарядку ежедневно делают десятки тысяч киевлян. Почему? Все очень просто и банально.

Во дворах сами гадим, это не чужой плохой дядя приходит мусор набросать.

Сами друг друга подрезаем на дорогах, а потом возмущаемся.

Сами пропускаем кортежи с мигалками. А можно и не пропустить. И что они сделают? Если одновременно остановятся 50-100 машин... А ничего не сделают.

А еще лучше извлечь государственное тело из дорогой машины и показать, что никакая охрана от нас не спасет.

Вот была бы зарядка!

Василий Биленко, киевлянин, 44 года