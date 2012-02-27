Мерседес врезался в группу пешеходов: один погибший, трое - в больнице

Во Львовской области водитель автомобиля «Мерседес» совершил наезд на группу пешеходов: один человек погиб, трое – в больнице.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Управления ГАИ во Львовской области, трагедия произошла на автодороге Львов – Пустомиты - Меденичи Пустомитовского района. Водитель автомобиля «Мерседес-Бенц Спринтер», 22-летний житель села Семеновка Пустомитовского района, выехал на левую по ходу движения обочину, где совершил наезд на трех пешеходов – 41-летнюю женщину, 51-летнего и 60-летнего мужчин, жителей пгт Щирец Пустомитовского района.

В результате ДТП 60-летний мужчина от полученных травм умер на месте. У 41-летней женщины – перелом предплечья левой руки, травматическая ампутация пальца левой руки, а у 51-летнего мужчину – ушиб левого коленного суставу.

В этом автопроисшествии телесные повреждения также получил водитель автомобиля.