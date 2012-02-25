Последний ветеран советско-польской войны получил звание капитана

Польское правительство решило повысить в воинском звании 112-летнего ветерана Первой и Второй мировых войн Йозефа Ковальского - ему, армейскому лейтенанту с большим стажем, присвоено звание капитана, передает Радио Свобода. Об этом ветерану лично сообщил министр обороны Польши Томаш Симоняк, посетивший Ковальского в доме для престарелых в городе Турск на западе страны.



Ковальский родился в 1900 году на юге Польши, служил в кавалерии. Он единственный из оставшихся в живых ветеранов советско-польской войны в 1920-ом году. В 1939 году Ковальский воевал против немцев, был взят в плен и несколько лет провёл в лагере.