Завтра в киноклубе УНИАН - «Заплати другому»

Завтра, 25 февраля, в УНИАН в киноклубе “Лаборатории “Сделай себя сам” состоится очередной показ фильма и тренинг с языковым экспертом.

В частности, будет демонстрироваться художественный фильм «Заплати другому» (Pay It Forward), снятый по мотивам одноименного романа Кэтрин Райан ХАЙД. Режиссер фильма - Мими ЛЕДЕР. В главных ролях - Кэвин СПЕЙСИ, Гелен ХАНТ и Хейли Джоэл ОСМЕНТ.

После просмотра ленты действует разговорный клуб вместе с языковым экспертом Международного центра образования и туризма «Мир без границ».

Подробнее о мероприятии можно узнать тут

В социальных сетях проект можно найти на странице Facebook - Лаборатория “Сделай себя сам”.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.

Запись на семинары проводится по телефону: (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net.

Для получения информации о тренингах и других мероприятиях в рамках работы лаборатории обращайтесь по адресу: sam@unian.net для включения в рассылку.