В столичной квартире взорвался телевизор: пострадал мужчина

В Киеве на ул. Радужной, в квартире 9-этажного жилого дома взорвался телевизор.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС в г. Киеве, выяснилось, что телевизор взорвался сразу после включения. Квартиросъемщик пытался самостоятельно затушить пожар, но огонь все больше распространялся. Соседи, заметив сильное задымление, вызвали пожарных. Спасателям удалось ликвидировать пожар за 16 минут. Владельца квартиры с ожогами госпитализировали в больницу скорой помощи.

В результате пожара огнем повреждены телевизор, диван, личные вещи, оконные рамы, закопчены стены и потолок квартиры.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.