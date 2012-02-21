500 детей из Киевской области в этом году отдохнут на Крите

500 детей из Киевской области в этом году отдохнут на острове Крит.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в интервью журналистам сегодня сообщил председатель Киевской ОГА Анатолий ПРИСЯЖНЮК, уточнив, что это предусмотрено заключенным сегодня на Международном инвестиционном форуме соглашением между руководством области и губернатором острова Крит.

«Это очень интересна программа, и мне чрезвычайно приятно, что приехал мой друг – губернатор острова Крит из Греции и предложил социальную программу – организацию отдыха киевских детей на острове Крит. Это в этом году отдых детей. Это действительно суперпрограмма. И мы будем с этим регионом развивать наше дальнейшее сотрудничество», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

Он заметил, что в рамках подписанного соглашения Киевская область также заинтересована в поставках из Крита качественных продуктов питания, в первую очередь, цитрусовых и оливкового масла, которое позволит открыть в Киевском регионе сеть соответствующих магазинов.

Кроме того, губернатор Киевской области напомнил, что только в прошлом году в области было реализовано более 500 проектов на общую сумму, которая превышает 13 млрд. грн.

«Это средства инвесторов, это средства кредитные, и если бы у нас был плохой инвестиционный климат, поверьте мне, никто бы не выделял кредиты, не приходил инвестор», - подчеркнул он.