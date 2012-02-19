Ценовой коридор на бензин сохранится до конца февраля

Участники Экспертно-аналитической группы на заседании 17 февраля поддержали предложение министра энергетики и угольной промышленности Украины Юрия БОЙКО о соблюдении ранее установленного ценового коридора на бензин и дизельное топливо до конца февраля текущего года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минэнергоугля.

Во время заседания, на котором рассматривалась ценовая ситуация на рынке нефтепродуктов, Ю.БОЙКО отметил, что «самое главное для рынка - это стабильность».

Трейдеры нефтепродуктов заверили, что существующие на сегодня запасы топлива в Украине позволяют с оптимизмом говорить об обеспечении в полном объеме потребностей потребителей в пиковый весенний период потребления, в том числе во время посевной компании, а возможный спекулятивный рост стоимости топлива на отдельных АЗС будет отслеживаться секретариатом Экспертно -аналитической группы и соответствующими контролирующими органами.

Участники заседания отметили, что не видят оснований говорить о резком подорожании стоимости топлива на украинских АЗС в ближайшее время, а заявления отдельных экспертов о якобы возможном повышении цен на нефтепродукты - не соответствуют действительности и лишь искусственно нагнетают напряжение в информационном поле.