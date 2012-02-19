Министр иностранных дел матерился, записывая обращение (видео)

Министр иностранных дел Австралии Кевин Радд стал фигурантом скандала после того, как на YouTube появился его нецензурный видеоролик.

Радд пытается записать обращение на китайском языке, дело идет трудно, и Радд клянет "м...ка из посольства", который усложнил и без того "грёбано трудный язык".

Кевин Радд владеет китайским - он изучал его в специальном колледже, а в 1980-х годах работал в австралийском посольстве в Пекине, дает справкуЛента.ру.

В 2006 году Радд возглавил Лейбористскую партию, в 2007-2010 гг. был даже премьер-министром, однако в середине 2010 года в результате внутрипартийного переворота Радд был смещен с постов: и лидера лейбористов, и главы правительства. Обе должности заняла заместитель Радда Джулия Гиллард.

Как ожидается, появление в сети нецензурного видео с участием министра негативно скажется на позициях партии.

Автор ролика пока неизвестен.