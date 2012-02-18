Женщины в мини-юбках протестуют

Сотни южноафриканских женщин в мини-юбках прошли маршем по Йоханнесбургу в знак протеста против домогательств к двум девушкам на стоянке такси, сообщает Би-би-си.

В декабре прошлого года на одной из стоянок такси столицы Южной Африки таксисты окружили и фотографировали двух девушек в мини-юбках, а также домогались их.

Участники марша протеста, организованного Африканским национальным конгрессом и поддержанного правительством, требуют уважения к праву женщин носить все, что они захотят.

Министр по делам женщин ЮАР предупредила таксистов, что стоянка будет закрыта, если они не будут проявлять должного уважения к женщинам.