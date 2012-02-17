Передача «миллионов Забзалюка»: пиар или благотворительность?

Сегодня «спецагент» Забзалюк и бютовская команда передали скандальные 3,6 миллионов гривен Центру детской онкогематологии и трансплантации костного мозга больницы «Охматдет».

Эту акцию можно воспринимать по-разному, и кое-кто говорит, что это чистой воды бютовский пиар. Я видела, как все происходило, собственными глазами. Дифирамбы Кожемякина “мужественному” Забзалюку, возможно, были и неуместны. Ситуация временами отдавала легким цинизмом. Свою лепту внесли и журналисты: мол, почему только 450 тысяч долларов, а где остальные? То есть еще 50 тысяч долларов, которые якобы Роман Забзалюк получал как зарплату от Рибакова. Господа бютовцы расценили такие вопросы, как провокационные. И вместо этого, чтобы ответить как-то спокойно или вообще промолчать, они начали отвечать вопросом на вопрос сварливым тоном: “А у вас есть свои дети? Они онкобольные? Так поэтому...”

Можно также дискутировать на тему белых пятен в самом “тушечном” скандале, обсуждать чистоту этих денег, да речь не о том. Бютовцы точно сделали хорошее дело — напомнили всем, в частности власти, что в Украине есть онкобольные дети и что им необходимо лечение, которое государство обеспечивает только частично (где-то сорок процентов от потребности). А некоторые медикаменты, как утверждают в Центре, вообще не закупаются ни по тендерам Минздрава Украины, ни больницей, потому обеспечение ими больных детей ложится на их родителей и на спонсоров.

Центр детской онкогематологии и трансплантации костного мозга «Охматдета» является единственным учреждением в стране, где проводятся трансплантации костного мозга от доноров — родных братьев и сестер маленьким пациентам.

Чаще всего, никто из нас, чьи дети, слава богу, здоровы, не задумывается, как жить тем, у кого все-таки малыш болен? Откуда, например, молодой маме трех детей Татьяне из Харькова со средним достатком взять 2,4 тысячи ежедневно на одну ампулу препарата Граноцит для ее полуторагодовалого сына? Граноцит нужно колоть ежедневно на протяжении двадцати дней. Это только один препарат, как правило, он принимается в комплексе с другими, такими же недешевыми. Это только первый курс, а их может быть несколько. А у нее еще двое деток, которых нужно кормить...

Или вот 17-летнему Антону вскоре нужно делать пересадку костного мозга, которая стоит больше десяти тысяч долларов.

Или вот еще одна женщина Нина - пять месяцев лечила свою пятилетнюю дочку в Центре...

У всех у них, кроме болезни, есть и другие общности. У каждого из них нет средств на лечение, каждый из них прибыл из региона, где им долго не могли поставить диагноз. Нина говорит, что за тот месяц, пока ребенку ставили диагноз, она “полностью проросла опухолью”.

Тот факт, что государство не закупает в нужном количестве лекарства или вообще их не закупает, говорит сам за себя. Разве Минздрав не знает, что нужно онкобольным, разве не знает об этом премьер-министр Азаров, разве не знает Янукович?! Конечно, знают. Но, судя по тому, как Президент заботится о собственном комфорте на земле и в воздухе, ему не до онкобольных.

Поэтому, онкобольные, которые выздоравливают, делают это не благодаря, а вопреки. И вопреки недофинансированию государством онкобольные получают нужные им лекарства. 80 процентов больных Центра таки выживают. В Центре функционирует так называемый Опекунский совет. Именно он ищет всеми мыслимыми и немыслимыми способами средства на лекарства для детей.

Когда бютовцы сказали, что передадут скандальные деньги больным детям, то одна из членов Совета позвонила к ним с просьбой, чтобы деньги попали в «Охматдет». Так сложилось, что я лично знаю эту госпожу и могу не сомневаться в ее искренности. Она очень давно помогает больным раком детям. Раньше была волонтером в Институте рака, потом завотделом Центра пригласила женщину сюда. Благотворительница - жена известного деятеля, потому категорически отказывается называть свое имя, очень не хочет публичности. Ежедневно после своей основной работы приходит в Центр. “Мы вместе с родителями даем жизнь больным деткам и хороним их, если приходит момент. Мы для них, как монахи, которые призваны служить людям. И мы для них служим так, как можем”, — говорит благотворительница о себе и о своих коллегах из Опекунского совета.

Еще я чудом узнала, что среди Опекунского совета есть нардеп от БЮТ. Это молодой мужчина, который абсолютно не публичное лицо в “Батькивщине”. Я вспомнила его - он был на суде над Тимошенко. И даже там себя вел иначе, чем его коллеги... Его знакомство с благотворительницей началось с того, как он несколько лет назад перечислил 43 тысячи евро для одного больного ребенка, которому требовалась операция в ФРГ. Немцы отказались было от тех денег из-за того, что они не принимают средства от анонимов. Тогда и узнавали имя депутата. А позже он тоже вошел в этот Опекунский совет. То есть и среди нардепов случаются Люди.

...Как говорят, деньги не пахнут. Если эти коррупционные миллионы помогут выздороветь больным детям, то так и хочется сказать: "А подавайте нам еще один скандал!".

Оксана Климончук