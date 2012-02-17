Организации автоперевозчиков объединят усилия

Автоперевозчики намерены объединить усилия для решения проблем законодательного урегулирования международных пассажирских и грузовых автоперевозок, а также конструктивного сотрудничества с Министерством инфраструктуры и Госудаственной таможенной службой и другими государственными органами.

Как сообщил УНИАН глава Украинского транспортного союза (УТС), глава Ассоциации международных автоперевозчиков (АсМАП) Леонид КОСТЮЧЕНКО, такое решение было принято в ходе совместного заседания представителей профсоюзов работников автотранспорта и путевого хозяйства Украины, УТС, Федерации работодателей транспорта и АсМАП в четверг.

Он также сообщил, что по итогам заседания подписан меморандум, который предусматривает, в частности, создание Координационного совета, который будет оперативно решать вопросы, связанные с организацией и осуществлением международных автоперевозок.

Кроме того, представители общественных организаций намерены до 1 апреля 2012 года предоставить координационному совету предложения по разработке проекта Государственной целевой экономической программы развития автотранспорта на период до 2015 года.

«Профильное министерство и правительство практически не разработали политику развития международных перевозок и поддержки частного транспортного бизнеса. Продолжается налоговое давление и невозврат НДС, увеличивается время оформления документов налоговыми органами, в результате чего 60% времени автотранспортные средства простаивают, а перевозчики несут убытки», - сказал он.

Также Л.КОСТЮЧЕНКО отметил проблему ввоза топлива в баках автотранспортных средств на территорию Польши, что ведет к значительному увеличению стоимости перевозок, усложнение оформления контейнерных грузов в морских портах Украины, уводящее контейнерные грузопотоки в другие страны, проблему невозврата автоперевозчикам НДС, а также проблему, вызванную законом о гуманизации (декриминализации), который позволяет таможенным органам за неправильно оформленные отправителем грузов документы конфисковывать транспортные средства и налагать непомерные штрафы на перевозчиков.

Л. КОСТЮЧЕНКО также отметил, что представители Мининфраструктуры, несмотря на приглашение, не приняли участие в заседании и обсуждении проблем.

Кроме того, Л. КОСТЮЧЕНКО сообщил, что представители общественных организаций автоперевозчиков расширят созданный АсМАП забастовочный комитет.

Требования международных автоперевозчиков будут изложены в письмах, которые Координационный совет направит президенту Украины, премьер-министру, главам депутатских фракций Верховной рады, а также в профильные государственные органы.