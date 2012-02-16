Укрзализныця купит тысячу грузовых вагонов Крюковского завода

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины (Укрзализныця) планирует в текущем году закупить 1 тыс. грузовых вагонов производства ПАО «Крюковский вагоностроительный завод».

Как сообщила УНИАН пресс-служба Президента Украины, об этом Виктора ЯНУКОВИЧА проинформировал генеральный директор "Укрзализныци" Владимир КОЗАК во время визита Президента на завод в рамках его рабочей поездки в Полтавскую область.

По словам В.КОЗАКА, "Укрзализныця" и Крюковский завод совместно разработали несколько моделей грузовых вагонов, которые уже прошли испытания.

«В наших планах на этот год купить тысячу таких вагонов», - сказал он.

В.КОЗАК сообщил В.ЯНУКОВИЧУ, что грузовые вагоны Крюковского завода имеют более высокую цену по сравнению с аналогами, но, в то же время, они имеют больший эксплуатационный ресурс и требуют меньших эксплуатационных затрат.

Справка УНИАН. ПАО ”Крюковский вагоностроительный завод” выпускает грузовые (вагоны-платформы, цистерны, вагоны бункерного типа, полувагоны) и пассажирские вагоны, вагоны метро, запасные части и тележки для грузовых вагонов, колесные пары, запчасти для вагонов метро и эскалаторов, контейнеры, дорожную технику. Производство пассажирских вагонов на заводе осуществляется по заказу ”Укрзализныци”. Продукция завода поставляется более чем в 20 стран мира.

”Крюковский вагоностроительный завод” является единственным в СНГ предприятием, имеющим налаженное и действующее производство двух видов вагонов - пассажирских и грузовых.

Крюковский вагоностроительный завод в 2011 году увеличил выпуск грузовых вагонов на 18% - до 10 750 шт., а пассажирских вагонов уменьшил на 33,3% - до 28 шт.