Во время возложения цветов «афганцы» повернулись к власти спиной (фото)

Афганцы заслужили своей кровью особого отношения со стороны общества и государства. Об этом заявила лидер УСДП, народный депутат Украины (фракция «БЮТ-Батькивщина») Наталия КОРОЛЕВСКАЯ после того, как вместе со своим коллегой Евгением СУСЛОВЫМ и представителями афганских организаций возложила цветы к памятнику воинам-интернационалистам в 23-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСДП, лидер партии заявила: «Мы всегда должны помнить об этих мужественных людях, которые заслужили особого отношения со стороны общества и государства своей кровью, кровью своих друзей – братьев по оружию. И когда нынешняя власть начинает манипуляции с социальными льготами для ветеранов-афганцев – это уже за пределами морали».

Народный депутат призвала власти возвратить в полном объеме социальные выплаты ветеранам-афганцам. «Государство должно уважать людей, которые принесли присягу и мужественно выполняли свой долг. Гарантии, данные им, власть обязана выполнить. Мы будем бороться за восстановление справедливости», - заявила она.

Лидер УСДП обратила внимание на то, что во время возложения цветов к памятнику воинам-интернационалистам представителями властей ветераны Афганистана выстроились в несколько шеренг и повернулись к ним спиной. «Таким образом эти люди продемонстрировали свое неуважение к действиям нынешнего режима. Поэтому я уверена - этой власти осталось недолго», - подчеркнула она. Проявляя солидарность с афганцами, Королевская тоже вернулась спиной к власти.

«Около 3 тысяч ребят погибли во время войны в Афганистане. Слава Богу, сегодня мы видим, что в Украине еще есть люди, которые и в будущем готовы идти в бой и защищать свою Родину. Также сегодня мы почтили память тех, кто отдал свою жизнь на земле Афганистана», – сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Напомним, 15 февраля, в соответствии с Указом Президента Украины от 11 февраля 2004 года №180, в Украине отмечают День чествования участников боевых действий на территории других государств.