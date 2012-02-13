Забор конфиденциальности губернатора Ядухи

Губернатор Хмельницкой области Василий Ядуха, который запомнился стране высказыванием о богоизбранности власти Януковича (его крылатое "эта власть от Бога"), решил подальше спрятать подробности имущественного положения своей семьи. Более того, как носитель первой категории государственного служащего, он проигнорировал обязательность предоставления информации о своих доходах и имуществе семьи.

Нарушая статью 6 Закона Украины "О доступе к публичной информации", господин Ядуха (точнее, один из его заместителей, который давал ответ на информационный запрос) направил автора этих строк под законодательный забор: "Согласно Решению Конституционного суда Украины от 20 января 2012 № 2-рп/2012 информация о недвижимом имуществе близких родственников является конфиденциальной информацией и сбор, хранение, использование и распространение указанной информации о лице без его согласия государством, органами местного самоуправления, юридическими или физическими лицами является вмешательством в его личную и семейную жизнь".

Теперь таким фиговым листком будет прикрываться каждый регионал-губернатор. Оно и понятно: состояния, которые наживают первые лица любой области или города во время властной каденции, прямо противоположны их заработкам. В случае с губернатором Ядухой есть подозрения утверждать, что он и его семья нарастили немалые земельные мускулы за последние два года.

... Для постсоветского человека, который за короткий промежуток времени в Украине оделся в костюмы от Brioni, обзавелся дорогими автомобилями и добротным имением с соответствующими "прибамбасами", лишним выглядит объяснение гражданам, откуда все это. Как сытый не понимает голодного, так и публичные лица государства всеми методами пытаются окутать аурой тайны собственные доходы и имущественные приобретения членов своих семей. Парадокс, но весь "банкет во время чумы" взялся обслуживать Конституционный суд Украины, нивелируя главную задачу - стоять на страже законности и незыблемости норм Конституции. После новогодних праздников судьи в красных мантиях "положительно" объяснили нормы Конституции, которыми почему-то озаботились депутаты Жашковского районного советаЧеркасской области.

На первый взгляд выглядит странной ситуация, когда местные избранники не на шутку заинтересовались укреплением тыла публичных лиц Украины. Если одним глазом заглянуть, кто сейчас представляет депутатский состав Жашковского райсовета, все становится на свои места. Из 66 депутатских штыков 23 числятся за Партией регионов. Приплюсовать сюда еще можно коалиционные фракции "Сильная Украина" и Народная партия. Вместе наберется 39 депутатов, то есть большинство. При таких обстоятельствах принять необходимое решение остается делом техники.

Виталий Тараненко