Срочно госпитализирована дочь Уитни Хьюстон

Дочь скоропостижно скончавшейся певицы Уитни Хьюстон Бобби Кристина Браун госпитализирована в больницу Лос-Анджелеса, сообщает Associated Press со ссылкой на источник в медицинских службах.

Причина госпитализации не называется. 18-летнюю Браун увезла карета скорой помощи из гостиницыі Beverly Hilton, где умерла ее мать, в воскресенье утром, однако сообщили об этом только сейчас, передает РИА Новости.