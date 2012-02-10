В Киеве БМВ вылетел на встречную и врезался в Ланос: один человек погиб

На Минском проспекте в Киеве произошло столкновение внедорожника «БМВ Х5» и «Ланоса». В результате этого дорожно-транспортного происшествия один человек погиб, двое - тяжело травмированы.

Как сегодня сообщили УНИАН в Управлении ГАИ г. Киева, ДТП произошло вечером 8 февраля, около 20.00.

Предварительно установлено, что 28-летний водитель «БMВ Х5» двигался со стороны села Новые Петровцы в направлении столицы. По не известным пока причинам, он не смог справиться с управлением, и автомобиль оказался на полосе встречного движения, где столкнулся с «Дэу Ланос», в котором ехали супруги.

Водитель легкового автомобиля, 42-летний житель Киевской области, погиб на месте происшествия, а пассажирка в крайне тяжелом состоянии доставлена в лечебное заведение. Тяжелые травмы получил также и водитель внедорожника, житель города Ирпень. Он также госпитализирован с ушибами тела, закрытой черепно-мозговой травмой, закрытой травмой грудной клетки и живота, сотрясением головного мозга, открытым переломом плечевого сустава и голени.

В УГАИ отмечают, что у водителя внедорожника был небольшой стаж управления автомобилем – он получил удостоверение меньше двух лет назад.

Начато расследование этого ДТП.

В УГАИ также напомнили, что недавно в Киеве на мосту Патона случилось похожее происшествие. Там водитель «БМВ» с небольшим стажем не смог справиться с управлением и выехал на полосу встречного движения. В результате, были повреждены семь автомобилей, четыре человека находятся на лечении, а водитель впоследствии умер в больнице.