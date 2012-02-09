Страдания юного Пиховшека

Что за Пиховшек! Блестящий Пиховшек!

Как он нам врезал! Как накрутил хвост! Это же просто наслаждение!

Начиная с „писатель Сергей Жадан и братья Капрановы, которые называют себя писателями” и заканчивая поистине гениальным пассажем о ветеринарах – это просто вершина публицистики и жемчужина словесности!

Уважаемые преподаватели журналистских факультетов! Вам просто немедленно нужно включить статью нашего гуру профессии в свои учебные программы, как образчик – нет, образец полемики. Особо – обращаем внимание – полемики на тему роли интеллигенции в обществе. Именно таким способом стоит об этом говорить.

А нам остается лишь посыпать голову пеплом и покаяться в своих грехах перед мудрым Добкиным и интеллектуальным Пиховшеком, а также немедленно стать на путь исправления.

Вы только вслушайтесь в этот просто-таки цицероновский текст: „Я бы посоветовал бр. Кармановым не пропускать регулярные визиты к врачу-ветеринару. Желательно найти двух ветеринаров, братьев-близнецов, так гарантий лечения прибавится”.

Ну, разве попрешь против такого мощного интеллекта?

Можно, конечно, в свою очередь, вымудрить какой-то каламбур из колоритной фамилии журналистского гуру и порекомендовать ему, соответственно, регулярные визиты к гинекологу – но мы не будем. Не нам соревноваться со славным мастером публицистики. Не нам...

Остается только прислушиваться к советам глубокоуважаемого учителя и написать роман об Оранжевой революции.

Впрочем, мы его уже написали. Конечно, не осмелимся советовать его прочитать такому величественному и мудрому журналисту, которым, бесспорно, является господин Вячеслав, но справедливости ради хотим отчитаться: ваш заказ выполнен. В „Дневнике моей секретарши” есть и об отравлении Ющенко, и о Тимошенко. Вот только о Пиховшеке там нет. Видимоу, мы просто недооценили роль этого мощного интеллектуала в информационной войне 2004-го. Но не беда. Книжка продается ничто себе, третье издание не за горами, и мы сможем внести туда правки.

Правда, приходит на ум (уже просим простить уважаемого господина Пиховшека, что не используем его формулировки „в голову не може прийти”, мы просто не владеем украинским на таком уровне), так вот, приходит нам на ум, что человек все-таки может высказываться по собственной воле. Что мы охотно и делаем.

Однако эти мысли могут не понравиться власть предержащим, и они в ответ спустят на тебя собак. Это не слищком приятно, но бывает. Однако когда спускают не просто собак, а собак с медалями, чемпионов породы – это уже можно воспринимать за комплимент.

Это значит, что ты попал. И попал в глаз. Впервые – когда написал, что теперешняя власть смертельно опасна для каждого украинца. А во второй раз – когда допустил, что Добкин примеряет на себя образ покойного Кушнарева.

Одно слово, наши гипотезы блестяще подтвердились, иначе на них никогда бы подобные персонажи таким способом не среагировали.

Отдельно хочется обратить внимание на обсуждение под статьей. Обычно комментаторы УНИАН не очень благосклоны к нам. Именно они, а точнее некоторые из них, раньше зачастую использовали аргументацию уровня нашего уважаемого мастера слова. Но в этот раз он, похоже, выбил у них из рук оружие, потому корреспонденты вынужденно взялись за аналитику. За что мы их и благодарим. Кстати, как благодарим и посетителей Facebook, которые разобрали на молекулы статью Добкина и лишили нас необходимости ловить автора за язык.

Потому наведем тут наиболее показательные комментарии из УНИАН, особенно обращая внимание на то, что это не наши мысли, а цитаты.

харкiвець: Вячеслав с завидной уверенностью берется рассуждать о тонких материях, но выходит или как у слона в посудной скамье, или как у одного известного героя роману – все наоборот, а именно - "абырвалг".

Jupiterr: Пи.шек, не пиши Допе дебильные тексты и не надо будет этот маразм коментировать.

Ромашка: Шутишь? Как это Славчик Пихва не осознает своей продажности? Вон всегда заявляет "Я бело-голубой журналист", а всем известно насколько продажные все до единого бело-голубые. Деньги не пахнут.

Конец цитаты. Да и собственно сказке конец.

P.S. Несколько лет назад нашему издательству предложили рукопись “ Піхвостраждання юної Оленки”, посвященную проблемам девичьего пубертатного периода. Тогда мы отказались, с учетом провокативного названия. И только сейчас благодаря глубокоуважаемому господину Пиховшеку начали понимать, что пихвострадания – это не название. Это – жанр.

Братья Капрановы