Как купить жилье и получить «вид на жительство» в Европе

В рамках Лаборатории “Сделай себя сам” в УНИАН состоится семинар “Практические аспекты приобретения недвижимости и получения «вида на жительство» в Европе”.

Семинар начнется сегодня в 19.00.

В связи с финансовым кризисом жилье на европейских курортах сегодня стоит приблизительно столько же, сколько дом в Киевской области. Соответственно, спрос на заграничное жилье вырос в среднем на 30% на протяжении последних двух лет.

Семинар о практических аспектах покупки недвижимости и получения «вида на жительство» в Европе проводят представители отдела иностранной недвижимости компании «Гольфстрим+» и представители департамента миграционного права юридической компании «ОМП».

Во время семинара специалисты расскажут о тонкостях системы получения украинцами видов на жительство в странах ЕС.

Подробнее о семинаре на читайте здесь.

В социальных сетях проект можно найти на странице Facebook - Лаборатория “Сделай себя сам”.

Семинары проходят в агентстве УНИАН по адресу: Киев, Крещатик, 4.

Запись на семинары проводится по телефону: (067) 133-20-00 или по электронной почте: sam@unian.net.

Для получения информации о тренингах и других мероприятиях в рамках работы лаборатории сообщите об этом по адресу: sam@unian.net для подключения на рассылку.