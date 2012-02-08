В КГГА заверяют, что дамба Киевской ГЭС выдержит и наводнение

Начальник Главного управления КГГА по вопросам чрезвычайных ситуаций Виталий ПШЕНИЧНЫЙ опроверг информацию, распространенную в СМИ, о возможном влиянии неблагоприятных погодных условий на состояние дамбы Киевской ГЭС.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, он сказал: «Во время реконструкции Киевской ГЭС в 2002 году была внедрена система автоматизированного контроля безопасности гидротехнических сооружений. Это позволяет с помощью автоматизированной контрольно-измерительной аппаратуры контролировать состояние гидротехнических сооружений. Система контроля охватывает правобережную и левобережную дамбы общей длиной более 50 км и здание ГЭС. Мы ежедневно получаем информацию о техническом состоянии ГЭС, поэтому я заверяю, что слухи о возможном прорыве дамбы – безосновательны».

По словам В.ПШЕНИЧНОГО, в соответствии с требованиями нормативного акта, регулирующего вопросы безопасности гидротехнических сооружений электростанций, межведомственная комиссия каждые 5 лет проводит обследование состояния Киевской ГЭС.

«По результатам последнего обследования, установлено, что гидротехнические сооружения находятся в работоспособном состоянии, и способны выдерживать нагрузку в проектных режимах, которые, в частности, предусматривают стабильное функционирование дамбы Киевской ГЭС при осложнении погодных и гидрометеорологических условий», – заметил В.ПШЕНИЧНЫЙ.

Как известно, В.ПШЕНИЧНЫЙ сказал газете «Сегодня» (№ 29 от 8 февраля), что самое страшное, что может случиться из-за таяния снега, это прорыв дамбы Киевской ГЭС.

По его словам, создана спецкомиссия, которая в понедельник будет проверять дамбу на прочность. «Конечно, мы не будем молотками по ней стучать, а только заслушаем отчеты ответственных за техсостояние дамбы. Там серьезная проблема - это слой льда, толщина которого достигает полуметра. Когда лед начнет таять и двигаться, дамба может не выдержать», - цитировала газета слова В.ПШЕНИЧНОГО.

Издание напомнило, что раньше об угрозах, связанных с дамбой, говорили лишь экологи, а власть заверяла, что там ничего страшного произойти не может. Если случится прорыв, то под водой окажутся Оболонь, Троещина, Русановка, Подол, Печерск и Харьковский массив.