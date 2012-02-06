Проклятие Печерских холмов

Двадцать лет независимого развития Украины доказали, что любая партия власти в нашей стране становится неэффективной в кратчайшие сроки. Есть ли выход из этой ситуации, или мы обречены жить в условиях партийного калейдоскопа.

Один из политических златоустов справедливо отметил «Какую партию не строй в бывшем Союзе – все равно КПСС получается». Украина, как и многие бывшие советские республики, не рискнула проводить люстрацию на заре независимости, получив в итоге причудливую смесь формально отстаивающей независимость страны надстройки на коммунистическо-комсомольском фундаменте. Умерщвленная 20 лет назад КПСС заразила вирусом самоуничтожения все партии власти в нашей стране, независимо от того, в какие идеологические одежды они предпочитали рядиться.

Интересно отметить, что партии власти начали набирать силу после юридического оформления внушительных полномочий главы государства. При Леониде Кравчуке можно говорить о существовании переходной номенклатуры, сплотившейся вокруг бывшего главного идеолога республиканского отделения КПСС. Многие вчерашние партийные функционеры были готовы служить верой и правдой за возможность оставаться в уютных кабинетах с «десятками» и «сотками» с персональным автомобилем впридачу. Зато Леониду Кучме повезло больше. Во время его первой каденции народные демократы пытались стать прикроватным ковриком у президентского ложа до тех пор, пока их лидера Валерия Пустовойтенко не отставили за ненадобностью с поста премьера. В ходе второй верный Виктор Медведчук на посту главы администрации президента вел арьергардные бои с оппозицией, используя информационный ресурс и партию СДПУ (о), которую возглавлял.

Назвать «Нашу Украину» партией власти, честно говоря, язык не поворачивается, хотя кадровая революция на местах после избрания главой государства Виктора Ющенко и была осуществлена по принципу политической целесообразности. Критерий ротации был прост - преданность идеалам Майдана. По мере публичной девальвации упомянутых идеалов и по причине вступления в силу положений политической реформы способность «нашеукраинцев» и их союзников управлять страной рухнула. Лишь немного более эффективной оказалась «Батькивщина», сплоченная железной волей к власти Юлии Тимошенко. Но захлестывающий популизм вкупе с неспособностью лидера делегировать хотя бы второстепенные сферы ответственности своим заместителям выбросили бело-сердечников в оппозицию.

Партия регионов упомянутым вирусом самоуничтожения была заражена с момента своего создания. Гипертрофированная роль землячеств и хозяйские замашки спонсоров этого политического проекта на корню уничтожают потенциал формально наиболее массовой политической силы в стране. Тактика и стратегия слона в посудной лавке не способствуют росту популярности, а навыки оккупационной администрации свидетельствуют, что политическая сила не способна адекватно реагировать на вызовы времени. По всей видимости, уже на ближайших парламентских выборах произойдет дистанцирование главы государства от партии, лидером которой он был на протяжении лет. Правда, это не означает, что место партии власти будет вакантным, скорее, изменяется правила занятия позиций во власти. В частности, идеологические условности и даже наличие партийного билета будут отброшены за ненадобностью, им на смену придут родственные связи вкупе с правильным происхождением.

Отсутствие влиятельных идеологических сил и внушительные президентские полномочия делают украинские партии власти обреченными на быстрое увядание с последующим гниением. Неспособность создать эффективную систему управления в стране можно назвать настоящим проклятием Печерских холмов. Попытки создания новой партии власти по старым лекалам – путь в тупик. Экономическая ситуация в стране взывает к созданию партии государственных деятелей, способных думать об интересах Украины, а не собственных электоральных перспективах. Их задача – осуществить необходимые преобразования и отойти в сторону. Во многих соседних странах так и произошло еще в начале 90-х, но Украина свой шанс потеряла.

Это означает, что сегодняшние преобразования будут еще болезненнее, но без их проведения не обойтись. Конечно, если мы всерьез говорим о стремлении приблизиться к европейским стандартам политики, а не имитируем бурную деятельность по этому вопросу. Рассчитывать снять со страны проклятие Печерских холмов с политической выгодой для себя однозначно не стоит.

Евгений Магда