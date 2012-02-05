Фуры 5 часов блокировали движение на трассе Черновцы - Киев

В Хотинском районе Черновицкой области из-за непогоды сотрудники ГАИ совместно с дорожными службами более 5 часов из-за сильных метелей и гололеда разблокировали движение иностранных фур.

Как сообщили в пресс-службе Управления Госавтоинспекции УМВД Украины в Черновицкой области, в селе Недобоевцы Хотинского района сотрудники ГАИ организовали разблокировку автодороги тяжеловесными автомобилями из Болгарии, Турции, России, которые не смогли преодолеть подъем. На помощь были вызвана дополнительная дорожная техника.

Кроме того, по сообщению УГАИ, сложная ситуация также возникла на дорожном подъеме в урочище «Рынгач» в Хотинском районе, где временно вышла из строя подсыпная техника. В организации движения на этом участке принял участие экипаж по обслуживанию одного из стационарных постов ГПС. Совместными усилиями вместе с работниками дорожной службы, с использованием ручного инвентаря, удалось высвободить из снежного плена четыре большегрузные транспортные средства.

В связи с холодами Госавтоинспекция Буковины обратилась к водителям с небольшим стажем управления по возможности вообще воздержаться от поездок.