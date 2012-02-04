ГАИ советует водителям воздержаться

Госавтоинспекция рекомендует водителям с небольшим стажем управления воздержаться от поездок, а тем, кто выехал быть максимально внимательными и осторожными за рулем в связи с осложнением погодных условий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Управления ГАИ МВД Украины.

Как напомнили в ГАИ, 4 и 5 февраля в Украине, кроме восточных, Днепропетровской областей, Крыма и Приазовья, ожидаются снег и метели, в западных, северных и Винницкой областях местами сильный снег, на дорогах гололедица.

В связи с этим, Госавтоинспекция в очередной раз напоминает водителям о необходимости неуклонного соблюдения Правил дорожного движения. В условиях снегопада необходимо двигаться с включенным ближним светом фар (или противотуманными фарами), соблюдать скоростной режим, правила парковки (чтобы не мешать работе снегоуборочной техники), с особой осторожностью двигаться по мостам и эстакадам, отказаться от рискованных маневрирований, которые при неблагоприятных погодных условиях могут привести к созданию аварийных ситуаций. «Если возникает необходимость остановиться, снижайте скорость постепенно, а при остановке включайте аварийную световую сигнализацию», - советует ГАИ водителям.