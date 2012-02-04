Видео с кроликом стало хитом на Youtube

Домашний кролик из Швеции, научившийся сгонять овец в стадо, стал звездой интернета после того, как видеозапись его навыков была выложена на YouTube.



Насколько можно заключить, пятилетний домашний питомец перенял навыки по управлению животными, наблюдая за собаками на ферме своих хозяев.



За одну неделю сюжет с кроликом просмотрели почти 750 тысяч раз.



Популярности ролика помогла музыкальная дорожка, которой стала культовая песенка 1940-х годов.