Сотрудники ГАИ задержали 800 пьяных водителей

На автодорогах Донецкой области в январе 2012 года сотрудники ГАИ выявили около 800 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.

Об этом УНИАН сообщили в управлении ГАИ Главного управления МВД Украины в Донецкой области.

В сообщении отметили, что на всех таких водителей составлены соответствующие протоколы, материалы для рассмотрения меры наказания направлены в суд.

В управлении ГАИ напомнили, что с 27 января по 29 февраля Госавтоинспекция Донецкой области проводит профилактические мероприятия «Пьяный водитель - преступник!» по выявлению водителей, управляющих транспортом в нетрезвом состоянии.

Правоохранители отметили, что за последние два года в Донецкой области по вине пьяных водителей в ДТП погибло 25 человек, более 300 были травмированы. А всего за эти два года сотрудники ГАИ выявили на автодорогах региона более 38 тыс. водителей, которые управляли автомобилем в нетрезвом состоянии (в среднем по 50 водителей в день).