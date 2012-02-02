Украли золотые самородки

Золотые самородки стоимостью в 3 млн. долл. похищены в городе Юрека (штат Калифорния).

Они представляют большую историческую ценность, так как были добыты во время золотой лихорадки (1848-1855), сообщила городская полиция, передает ИТАР-ТАСС.

Самородки вместе с остальными экспонатами были представлены на небольшой выставке, развернутой в здании местного суда. Ночью туда проникли двое злоумышленников, которые разбили выставочный стенд и похитили наиболее ценные экспонаты. Сигнализация стенда не сработала, уточнила официальный представитель полиции Эллисон ДЖАННИНИ.

"Эти воры украли не только золото, принадлежащее населению нашего округа, но вломились в суд и похитили часть нашей истории", - подчеркнул шериф Джон ЛОПИ. Он пообещал, что органы правопорядка "не успокоятся", пока не отыщут преступников и не заставят их понести заслуженное наказание.

Самородки были подарены городским властям старателями, работавшими на приисках в Юреке в 1851 году. Их коллекция считалась одной из самых крупных в Калифорнии и выставлялась во время всемирной ярмарки в Сан-Франциско в 1939 г.