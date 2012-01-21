Вдоль набережной Днепра возводят эстакаду

Реконструкцию моста Патона в Киеве обещают завершить в марте этого года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный директор коммунальной корпорации «Киевавтодор» Георгий ГЛИНСКИЙ.

По его информации, сначала после реконструкции откроется прямое движение с моста Патона до бульвара Дружбы народов, затем будет обустроен левосторонний съезд с Выдубичей на бульвар Дружбы народов и прямо, а дальше будет полностью завершена реконструкция моста с эстакадой на правом берегу Днепра.

Как сказал Г.ГЛИНСКИЙ, вдоль набережной Днепра сейчас возводится эстакада с въездом на Парковую аллею. «То есть, транспорт со стороны Выдубичей будет выезжать на эстакаду и во втором уровне - на Надднепрянское шоссе и выходить на Парковую аллею в районе перекрестка. Это также планируется в марте завершить», - сказал руководитель корпорации.

По его словам, согласно расчетам, реконструкция моста Патона и введение в действие новой эстакады увеличит, по меньшей мере, вдвое пропускную способность транспортной развязки. «И эта заторовая ситуация, которая возникает и которая усилилась со строительством Дарницкого моста, она будет ликвидирована», - заверил Г.ГЛИНСКИЙ.

Сегодня ход реконструкции моста Патона проверил председатель КГГА Александр ПОПОВ. По его данным, стоимость объекта составляет около 280 млн. грн.

Также сегодня руководитель КГГА посетил отремонтированный пешеходный мост на Труханов остров. А.ПОПОВ сообщил, что стоимость выполненных работ составляет около 12 млн. грн. Власти рассчитывают, что такое обновление моста позволит продолжить его беспроблемное использование на ближайшие 15 лет.

По информации Г.ГЛИНСКОГО, в последний раз пешеходный мост ремонтировали в 1976 году, а построен он в 1957 году. Сейчас, при ремонте было изменено покрытие моста с использованием новейших технологий и осуществлена защита металлических конструкций также по современным технологиям.

«И на сегодняшний день мы за 12 млн. имеем полностью отремонтированный пешеходный мост, на котором еще весной мы будем выполнять работы по подсветке, чтобы он очень красиво и эстетично выглядел», - сообщил Г.ГЛИНСКИЙ.