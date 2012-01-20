Хорошим танцорам дипломаты помогают

Консульство Украины в Шанхае (КНР) оказывает помощь по возвращению украинских танцоров из Китая, попавших в сложную ситуацию из-за противоречий в контракте.

Об этом корреспонденту УНИАН сказал руководитель пресс-службы МИД Украины Александр ДИКУСАРОВ.

«Консульство в Шанхае установило с нашими гражданами связь, она постоянно поддерживается, и решаются вопросы, связанные с тем, чтобы взять их под опеку и отправить в Украину», - сказал он.

Как сообщали СМИ, 14 украинских танцоров, из которых 10 девушек, заключили контракт с одним из китайских театров. Агент не выполнял условия контракта, сначала пытался отобрать паспорта у танцоров, а когда это не удалось, начал их запугивать.