Автомобиль ГАИ забросали «коктейлем Молотова»

Работники милиции задержали двух братьев в возрасте 21 и 27 лет, которые ночью 18 января в Днепродзержинске Днепропетровской области бросили автомобиль ГАИ «коктейль Молотова».

Как сообщили УНИАН в Отделе связей с общественностью ГУ МВД в Днепропетровской области, выяснилось, что братья той ночью в частном гараже употребляли спиртные напитки. Выйдя на улицу, они увидели, как работники ГАИ остановили легковой автомобиль, за рулем которого был их знакомый.

С целью недопущения составления работниками ГАИ административного протокола на знакомого и мести патрульным инспекторам за свои неоднократные админпротоколы, пьяные братья вернулись в гараж, быстро изготовили легковоспламеняющуюся смесь и налили ее в бутылку из-под пива. Один из братьев бросил бутылку в заднее стекло автомобиля ГАИ. В результате автомобиль сгорел.

По этому факту прокуратура Днепродзержинска возбудила уголовное дело по ст. 348 Уголовного кодекса Украины (посягательство на жизнь работника правоохранительного органа).