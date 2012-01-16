В Луганске похоронили жертву резонансного ДТП

Сегодня в Луганске похоронили жертву ДТП, которое произошло в пятницу возле центральной елки, сообщает ТСН.

В память о погибшей, ее друзья и близкие, принесли на место трагедии цветы. Девушка была единственным ребенком в семье. В феврале ей бы исполнилось 18. В больницах до сих пор остается восемь пострадавших. Состояние двух из них, по словам медиков, крайне тяжелое, но стабильное. Всех лечат за счет областного бюджета.

Напомним, во время празднований Старого нового года в толпу подростков на полной скорости врезался легковой автомобиль. 17-летняя студентка погибла на месте, еще одиннадцать человек получили ранения. Медэкспертиза установила, что водитель авто был под действием психотропных препаратов, имеет юридическое образование и проходил ознакомительную практику в правоохранительных органах.

Сейчас виновнику ДТП суд избрал меру пресечения - содержание под стражей.