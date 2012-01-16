В столкновении двух грузовиков и легковушки погибли три человека
08:40, 16 января 2012Разное
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ДТП на Львовщине
Во Львовской области три человека погибли и еще трое пострадали в результате столкновения двух грузовых и одного легкового автомобилей.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 15 января, в 17.28 вблизи с. Подгорцы Бродовского района на автодороге Киев-Чоп.
На месте происшествия работала оперативная группа Главного управления МЧС во Львовской области.
В целом, по данным МЧС, на протяжении прошлых суток в Украине произошло 82 дорожные аварии, в которых 15 человек погибли, 114 – пострадали.
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