ГАИ подвела итог года

В Винницкой области в 2011 году работниками Госавтоинспекции обнаружено сверх полутысячи случаев нелегального предоставления услуг по пассажироперевозке.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ.

Количество дорожно-транспортных происшествий по вине пассажироперевозчиков в прошлом году выросли на 33% сравнительно с 2010 годом. По всем фактам дорожно-транспортных происшествий работниками автотехнической инспекции проведены целевые проверки, выданы предписания на устранение недостатков. 10 перевозчиков лишены лицензии.

На протяжении 2011 года проверено 2745 организаций, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров, осуществлено 810 обследований, проведено 724 целевых проверки, выдано 1375 предписаний, привлечены к административной ответственности 299 должностных лиц.

В целом же в 2011 году на 12% сократились общее количество дорожно-транспортных происшествий.

Уменьшено также уровень дорожно-транспортного травматизма на 7,6%. Положительные результаты работы достигнуты по всем направлениям деятельности, невзирая на уменьшение личного состава на 50%.

В прошлом году на автодорогах области в ДТП погибли 105 человек, 546 получили травмы. Сотрудники ГАИ обнаружили 135 924 случая нарушения правил дорожного движения, задержали 15 363 нетрезвых водителей, предотвратили 249 аварийных ситуаций.

В Винницкой области насчитывается 684 лицензиата, который использует для предоставления услуг по перевозке пассажиров 2204 автобуса, на которых работает 4620 водителей.