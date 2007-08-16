В Киеве возле торгового центра бетономешалка раздавила семью (фото)

На улице Луговая,12 возле ТРЦ «Караван» Камаз-бетономешалка столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легковушки погиб на месте. В данный момент спасатели специнструментами разрезают автомашину для того, чтобы извлечь тело, сообщает “Сегодня”.

В легковой автомашине находились также женщина и мальчик пяти лет. Женщину, предположительно супругу погибшего водителя, на данный момент поместили в машину скорой помощи, где ей проводят интенсивную терапию, поскольку она находится в крайне тяжелом состоянии. Мальчика уже отвезли в больницу в шоковом состоянии, судя по свидетельствам очевидцев, он сильно не пострадал.

Водитель бетономешалки Николай со стажем 27 лет. Машина принадлежит фирме «Бетон от Ковальской». Он утверждает, что причиной ДТП стала третья машина, которая подрезала его на большой скорости, вследствие чего он, пытаясь избежать столкновения выехал на встречную полосу, где врезался в Дэо-Ланос и полностью разрушил кабину авто, прижав его к обочине.

Сейчас место ДТП оцеплено милицией, поскольку из разрушенной легковушки вытекло много горючего, и она может взорваться. На месте аварии собралось большое количество зевак, они снимают происходящее на фотоаппараты и камеры мобильных телефонов.

Фото газеты "Сегодня"