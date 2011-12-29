Электричка Житомир-Киев врезалась в заглохшую на переезде Волгу (фото)

Сегодня утром, 29 декабря, в 6:40 на 5 км железной дороги Житомир - Фастов на переезде электропоезд Житомир-Киев столкнулся с легковым автомобилем ГАЗ-24, который заглох на переезде.

Электричка врезалась в автомобиль, передает Житомир.info. Водитель автомобиля успел убежать до столкновения. Как стало известно, пострадавших среди пассажиров электрички нет.

По информации Житомир.info, по состоянию на 8.30 электричка стояла на месте аварии. Машинист электрички сообщил, что нужен специальный кран, который уберет машину с железнодорожного полотна.