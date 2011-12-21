Поляки потратят на праздники почти 7 млрд. дол.

Граждане самого крупного государства Восточной Европы, входящего в Евросоюз, на празднование нынешнего Рождества и Нового года потратят почти 7 млрд. дол. (1 $=3,4 злотого), что на 5% больше затрат на праздники 2010 года.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом свидетельствуют прогнозы экспертов, которые приводят польские СМИ.

Среднестатистическая польская семья израсходует на праздники почти 600 дол., половину из которых - на подарки близким людям.

"Средняя европейская семья в этом году израсходует на организацию праздников около 2,5 тыс. злотых. В Польше средний показатель - это 1950 злотых", - сообщает TVN24.

В то же время телеканал отмечает, что в 38-миллионной Польше есть семьи, которые на праздники смогут потратить только 120 дол.

Веб-портал money.pl, который ежегодно исследует расходы поляков на праздники, сообщает, что средняя стоимость подарка каждому члену семьи в этом году будет составлять почти 30 долларов.

С 2004 года, когда Польша присоединилась к объединяющему сегодня 27 государств Евросоюзу, расходы на подарки на праздники выросли с 1,6 млрд. дол. до почти 3 млрд. дол.

В то же время портал отмечает, что в этом году поляки за среднюю зарплату, которая в третьем квартале этого года составила около 1 тыс. долларов, не смогут купить больше, чем в прошлом году, поскольку реальное 4% увеличения зарплаты не перекрыло уровня подорожания продуктов.