В Луганской области горит 120 га хвойного леса

В Станично-Луганском районе Луганской области на территории Кондрашевского лесничества возник лесной пожар хвойного леса на площади около 120 га, из них 40 га верхового.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, по состоянию на 7 часов 12 августа продолжается ликвидация пожара. К тушению пожара привлечено 534 чел., 65 ед. техники, вертолет лесхоза и пожарный поезд Укрзализницы, а именно: 190 чел. и 25 ед. техники от МЧС, 172 чел. от МВД, 130 чел. и 29 ед. техники Кондрашевского лесхоза, 30 чел. и 11 ед. техники коммунальных служб района и 12 чел. от Государственной пограничной службы. Жертв и пострадавших нет. Причина пожара и материальный ущерб устанавливаются.

На месте происшествия работает оперативная группа Главного управления МЧС в Луганской области.