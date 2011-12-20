У самолета в воздухе отвалилось крыло

В США легкомоторный самолет упал на оживленное шоссе на севере штата Нью-Джерси недалеко от города Гардинг, погибли три человека.

Как сообщает ИТАР-ТАСС, со ссылкой на местные власти, сегодня одномоторный самолет "Соката" модели ТВМ-700 вылетел из аэропорта Тетерборо в штате Нью-Джерси, после чего исчез с экранов радаров.

В полиции сообщили, что самолет упал на разделительную полосу и взорвался. В настоящее время движение на магистрали полностью перекрыто.

По словам очевидцев, самолет "завертелся в воздухе", после чего у него отвалилось крыло и он рухнул на трассу. "Там было много огня и большой черный столб дыма. Чувствовался запах жженой резины", – рассказала местным СМИ одна из свидетелей катастрофы Шона СТЕРНБЕРГ.