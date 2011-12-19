ДТП на трассе Киев-Харьков: один погибший, шестеро раненых

Cегодня утром в дорожно-транспортном происшествии в Полтавской области один человек погиб, шестеро получили травмы.

Как сообщили УНИАН в отделе по связям с общественностью УМВД Украины в Полтавской области, ДТП произошло на 304 км автодороги Киев-Харьков, вблизи пгт. Решетиловка.

По данным УМВД, 22-летний водитель автомобиля Daewoo Lanos, который двигался в направлении Полтавы, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Volkswagen Touareg под управлением 25-летнего водителя, жителя г. Белгород (Российская Федерация).

В результате столкновения водитель Daewoo Lanos погиб на месте происшествия, трое женщин-пассажиров легковушки травмированы.

В автомобиле Volkswagen травмы получил водитель и двое пассажиров.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа милиции, которая выясняет обстоятельства и причины аварии.