Работника лесничества придавило двумя дубами
01:21, 16 декабря 2011Разное
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Трагедия на Харьковщине
На территории Старичанского лесничества в Волчанском районе Харьковской области спиленным деревом насмерть придавило мужчину.
Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, погибший был работником лесничества.
Сотрудники милиции установили, что 31-летнего мужчину придавило двумя спиленными дубами, которые неожиданно свалило порывом ветра. От потери крови травмированный мужчина умер на месте.
Тело погибшего направлено в морг. О несчастном случае поставлены в известность родители погибшего. Материалы дела переданы в прокуратуру Волчанского района. Проводится дальнейшая проверка.
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