Работника лесничества придавило двумя дубами

На территории Старичанского лесничества в Волчанском районе Харьковской области спиленным деревом насмерть придавило мужчину.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Отделе связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Харьковской области, погибший был работником лесничества.

Сотрудники милиции установили, что 31-летнего мужчину придавило двумя спиленными дубами, которые неожиданно свалило порывом ветра. От потери крови травмированный мужчина умер на месте.

Тело погибшего направлено в морг. О несчастном случае поставлены в известность родители погибшего. Материалы дела переданы в прокуратуру Волчанского района. Проводится дальнейшая проверка.