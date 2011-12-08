Пенсионерка бросилась под поезд

В Виннице 75-летняя женщина бросилась под грузовой поезд.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УМЧС в Винницкой области, 6 декабря на железнодорожном вокзале 75-летняя жительница г. Винница попала под грузовой поезд. Работниками линейного отдела милиции установлено, что женщина сама бросилась под грузовой поезд с целью совершения суицида.

Тело погибшей передано на санмедэкспертизу.