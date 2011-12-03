Ялта будет включена в календарь авторалли IRC

Ялта будет включена в календарный план проведения этапа авторалли IRC на 2012 год.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на пресс-конференции в Киеве сообщил президент Автомобильной федерации Украины Евгений ЧЕРВОНЕНКО.

По его словам, сегодня он получил письмо от генерального менеджера «Евроспорт Эвентс», являющийся промоутером IRC, Марчелло ЛОТТИ, в котором тот благодарит Е.ЧЕРВОНЕНКО за сотрудничество и организацию проведения в этом году в Ялте этапа авторалли IRC.

«Мы горды вновь включить «Ялта-ралли» в календарь IRC на 2012 год. Мы убеждены, что «Ялта-ралли» останется одним из найпрестижнейших ралли, к которым мы можем присоединиться»,- процитировал письмо Е.ЧЕРВОНЕНКО.

При этом он добавил, что, по словам М.ЛОТТИ, ралли «Монте Карло» не будет включено в расписание IRC на 2012 год, поэтому именно «Ялта-ралли» станет крупнейшим событием, которое подарит «очень похожую атмосферу и дух ралли всемирного масштаба».

М.ЛОТТИ заверяет, что компания, которую он представляет, намерена обеспечить прямую трансляцию авторалли из Ялты в следующем году.

Комментируя письмо, Е.ЧЕРВОНЕНКО сказал, что благодаря 14-часовой прямой трансляции авторалли и одному часу рассказа об Украине как минимум полмиллиарда людей во всем мире смогут лучше узнать Украину, а Украина - привлечь еще большее количество туристов. «Я хочу в связи с этим поздравить всю Украину, весь украинский народ с тем, что с нами стали разговаривать», - сказал Е.ЧЕРВОНЕНКО, добавив, что в последнее время Украина фактически ворвалась в мировой автоспорт, перейдя с 142-го места в 2005 году на 18-е в мировом авторейтинге.

Также он проинформировал, что в 2013 году, как предполагается, Украина гарантированно будет принимать финал Чемпионата Европы IRC.

«После Евро-2012 этот чемпионат станет главным мировым спортивным событием, который повысит рейтинг Украины», - подчеркнул Е.ЧЕРВОНЕНКО.