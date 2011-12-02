Объявлен конкурс на памятник Высоцкому

Руководство Одесской мэрии обнародовало условия и состав жюри конкурса на лучший проект памятника Владимиру Высоцкому, который запланировано построить рядом со зданием Одесской киностудии, где в свое время принимал участие в съемках кинофильмов известный актер и певец.

Как передает корреспондент УНИАН, к участию в конкурсе, в соответствии с решением горисполкома, приглашаются «профессиональные архитекторы, скульпторы, проектные организации, авторские коллективы архитекторов и скульпторов», которые должны подать Управлению архитектуры и градостроения Одесского городского совета соответствующие письменные заявления.

Авторы конкурсных проектов, которые необходимо подать не позже чем за четыре месяца, будут отмечены премиями: за первое место – 25 тыс. грн., второе место – 15 тыс. грн. и третье место – 10 тыс. грн.

Авторы-победители конкурса будут иметь преимущественное право на разработку проектно-сметной документации для сооружения памятника и авторского наблюдения за строительством, отмечается в распоряжении городского головы Одессы.