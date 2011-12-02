Платини назвал Януковича самоубийцей

Накануне жеребьевки финального турнира чемпионата Европы 2012 года по футболу, которая состоится сегодня в Киеве, президент Украины Виктор Янукович раскрыл некоторые подробности подготовки к этому турниру, пишет MIGsport.com со ссылкой на интервью израильской газете "Гаарец".

Янукович рассказал,что весной 2010 года к нему обратились соратники из его ближайшего окружения и посоветовали позвонить Мишелю Платини и сообщить, что Украина отказывается от проведения турнира: на тот момент в строй ввели только стадион в Донецке, остальные стадион и инфраструктуры – дороги, аэропорты, гостиницы – не были готовы к Евро.



Виктор Янукович в интервью рассказал, что в ночь перед решающим разговором с Платини, он спал меньше двух часов. Все пытался понять: авантюра или просчитанный риск?



Беседа президента страны и УЕФА длилась пять часов. По словам Януковича, четыре часа говорил Платини,пытаясь убедить собеседника в том, что у Украины нет шансов успеть к сроку. И час говорил Янукович: он убеждал Платини в том, что страна успеет устранить недостатки.



Янукович признается, что на каком-то этапе Платини назвал его самоубийцей, у которого нет ни малейшего шанса на успех. Но после глава УЕФА решил пойти навстречу Украине.



И, гордится президент Украины, не прогадал. Этой весной, приехав в Украину и совершив ряд инспекционных поездок,Платини признался, что все это фантастика, и что он отказывается верить своим глазам.

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