Президент – единственная достойная фигура в украинской власти

Посмотрела открытие сессии Верховной Рады нового созыва и не знаю: смеяться или возмущаться. Выборы ведь давно закончились, а они вырядились, флажками обставились, как будто школьники из разных классов.

Левое крыло все черное – костюмы, галстуки. Это “Наша Украина”. Посередине – белый клин. Сначала я подумала, что там какая-то свадьба, а это оказывается Тимошенко своих в белое “выкрасила” (мол, все в дерьме, а БЮТ – в белом). Правое крыло – поголубело. Это Партия регионов голубыми флажками обставилась. Ей-Богу, как дети.

Зато на их фоне Президент выглядел достаточно прилично. Правда, аплодировала ему преимущественно “черная” часть (из “Нашей Украины”), и создалось впечатление, что текст президентского выступления им раздали с пометками “АПЛОДИСМЕНТЫ”, но говорил он хорошо. Четкие, недвусмысленные формулировки, короткие, понятные фразы. Собственно, говорил, что и должен был говорить – и о Конституционном суде, который нужно как можно быстрее избрать, и о коалиции (Ющенко даст согласие на предложенную коалицией кандидатуру премьера, а следовательно - и всего состава правительства, если правительство будет состоять из тех, кто как единственная команда обеспечит поступательное развитие Украины на основе европейских ценностей, если он будет способен сплотить нацию, дать толчок экономическим реформам и обеспечить безусловное соблюдение прав и свобод человека). И о языке сказал так, что не придерешься: Украина не отступит от Конституции Украины, а государство будет поддерживать те языки национальных меньшинств, которые на грани вымирания (видимо, русский, который вот-вот “вымрет”).

Общее впечатление такое, что Президент, как его ни критикуют, остается единственной достойной фигурой на властном олимпе.

Илона Вышинская, г. Киев