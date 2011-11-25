Похищенный «Лексус» черкасского губернатора нашелся

Черкасский губернатор Сергей Тулуб недолго оставался «безколесным» губернатором. Как сообщает сайт Провинция, похищенный вчера средь бела дня автомобиль «Лексус» нашелся. Подробности спецоперации по его розыску неизвестны. По данным источников сайта, авто стояло брошенное под открытым небом на одной из черкасских улиц.

Как сообщал УНИАН, вчера неизвестные злоумышленники угнали «Лексус», на котором председатель Черкасской ОДА, начальник УМВС области и один из заместителей городского председателя приехали изучать цены на местном рынке. Автомобиль был припаркован возле одного из магазинов в центре Черкасс.