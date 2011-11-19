Шварценеггер получил травму головы
01:50, 19 ноября 2011Разное
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Зажило как на Терминаторе
Экс-губернатор американского штата Калифорния, известный голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил легкую травму головы на съемках боевика "Последняя битва", сообщает Радио Свобода.
Обстоятельства не уточняются. Известно лишь, что у актера была небольшая кровоточащая рана на лбу, и после вмешательства врачей он уже через час вновь был на съемочной площадке.
В боевике, первом после ухода Шварценеггера из политики, 64-летний актер играет шерифа небольшого городка, который противостоит главарю одного из наркокартелей. Съемки фильма проходят в штате Нью-Мексико.
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