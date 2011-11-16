Нардепы повысят штрафы пьяным водителям

Верховная Рада приняла в первом чтении проект Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за управление транспортными средствами в состоянии опьянения».

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 259 из 285 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом планируется внести изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях. Предполагается статью 25 кодекса изложить в следующей редакции: «Оплатное изъятие, конфискация предметов и лишение специального права управления транспортными средствами могут применяться как основные, так и дополнительные административные взыскания, другие административные взыскания, указанные в части первой статьи 24 этого кодекса, могут применяться только как основные».

Кроме того, предлагается внести изменения в статью 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которыми предусмотрено, что управление транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции, а также передача управления транспортным средством лицу, которое находится в таком состоянии, влекут за собой наложение штрафа от 400 до 450 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишение права управления транспортными средствами на срок от трех до четырех лет.

Повторное в течение года совершение таких же нарушений влечет за собой лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до пяти лет с оплатным изъятием транспортного средства или административный арест на срок от 10 до 15 суток с оплатным изъятием транспортного средства и на лиц, указанных в части второй статьи 32 этого кодекса, - штраф от 500 до 700 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с оплатным изъятием транспортного средства.

Кроме того, предусмотрено Уголовный кодекс Украины дополнить статьей 382-1 следующего содержания: «Умышленное невыполнение лицом судебного решения о лишении права управления транспортными средствами за управление транспортными средствами лицами в состоянии алкогольного, наркотического или иного опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, которые снижают внимание и скорость реакции, наказывается штрафом от 700 до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом до шести месяцев».